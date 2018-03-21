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سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطنى.. اليوم

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:28 م
سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطنى.. اليوم السفير الباكستانى لدى القاهرة مشتاق على شاه





كتب: محمد محسن أبو النور
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تحتفل سفارة باكستان بالقاهرة بيوم الاستقلال الوطنى الذى يوافق الثالث والعشرين من مارس من كل عام، اليوم وذلك بحضور عدد من السفراء ورجال السياسة والإعلام.

ويستقبل السفير الباكستانى فى القاهرة مشتاق على شاه لفيف من سفراء الدول المقيمين فى مصر وعدد من رجال السياسة والاقتصاد المصريين، ومن المقرر أن يحظى الحفل بتغطية إعلامية واسعة نظرا لتنامى العلاقات السياسية المصرية ـ الباكستانية فى الآونة الأخيرة.

 

وتقيم جمهورية باكستان الإسلامية احتفالا فى الثالث والعشرين من مارس من كل عام إحياء لقرار لاهور الصادر فى 23 مارس بالعام 1940 واعتماد أول دستور لباكستان خلال انتقال باكستان إلى جمهورية باكستان الإسلامية فى هذا اليوم التاريخى للبلاد ما جعل باكستان أول جمهورية إسلامية فى العالم.

ويعرف "قرار لاهور" أيضا باسم "قرار باكستان، وهو البيان الرسمى السياسى الذى اعتمدته رابطة مسلمى عموم الهند أثناء دورة الثلاثة أيام فى لاهور ما بين 22 و24 مارس من عام 1940، والذى دعا لإنشاء "دولة مستقلة" للمسلمين فى شمال غرب وشرق الهند البريطانية، والذى أسفر عن استقلال باكستان نهائيا عن الهند وتكوين جمهورية إسلامية لها.


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