سفارة أمريكا مهنئة أمهات مصر بعيدهن: عيد أم سعيد.. ما هى هديتك لوالدتك







كتبت مريم بدر الدين

حرصت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على تهنئة أمهات مصر بعيد الأم، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، موجهة سؤال للمتابعين عن هديتهم لوالدتهم.

وكتب حساب السفارة: "عيد أم سعيد من السفارة الأمريكية بالقاهرة! ما هى هديتك لوالدتك بهذه المناسبة؟".



السفارة الأمريكية

يذكر أن أول من فكر فى عيد للأم كان الصحفى المصرى الراحل على أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين فى مقاله اليومى فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدا قوميا فى بلادنا وبلاد الشرق، واختاره فى يوم 21 مارس تزامنا مع بدء فصل الربيع.