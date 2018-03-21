سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 21-3-2018 والعملة السعودية مستمرة فى الاستقرار







كتبت- هبة حسام

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، 21-3-2018، مسجلا ثباتاً عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، البالغ 4.76 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع.

تعد العملة السعودية حالة الاستقرار هذه منذ عدة أسابيع ماضية، بفروق طفيفة من بنك لآخر، وجاء سعر الريال السعودى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك، كالتالى..

الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6861 جنيه للشراء

4.7124 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

السعودية تعيد صياغة مناهج التعليم لمحاربة "الفكر المتطرف"

ومن ناحية اخرى، قال وزير التعليم السعودى أحمد بن محمد العيسى إن السعودية تعيد صياغة مناهجها التعليمية لمحو أى تأثير لجماعة الإخوان المسلمين وإبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة من أى منصب فى القطاع التعليمى.

والدفع بصورة أكثر اعتدالا للإسلام هو أحد الوعود التى قطعها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى إطار خطط لتحديث المملكة المحافظة بشدة.

وقال العيسى فى بيان أمس الثلاثاء إن الوزارة تعمل على "محاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان المحظورة".

وأضاف أن الوزارة ستقوم "بمنع الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع المدارس والجامعات، كذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أى منصب إشرافى أو من التدريس".