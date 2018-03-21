سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-3-2018 واستمرار ثبات "الأخضر" مقابل الجنيه







كتبت- هبة حسام

مواصلا استقراره، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-3-2018، ثباتاً عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، والذى بلغ 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، أما فى البنك المركزى الذى يعلن متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى، جاء السعر، 17.5739 جنيه للشراء، و 17.6717 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، ولم يتغير عن البيانات التى سُجلت فى ختام تعاملات البنوك الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر سواء بالصعود او الهبوط عن السعر المذكور عالياً فى البنك الأهلى، وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، كما يلى..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5739 جنيه للشراء

17.6717 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

بنك مصر يمد ساعات العمل حتى السابعة بـ 75 فرعا للسداد الإلكترونى للضرائب

ومن ناحية أخرى، قرر بنك مصر مد ساعات العمل بـ 75 فرعًا حتى السابعة مساءً، وذلك لتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 إلى يوم الخميس الموافق 29/3/2018، والفترة من يوم الإثنين الموافق 23/4/2018 حتى يوم الاثنين الموافق 30/4/2018، وذلك ماعدا الإجازات الرسمية بين المواعيد المقررة.

وبحسب بيان عن البنك صدر أمس الثلاثاء، يمكن التعامل من خلال 26 فرع من فروع بنك مصر من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 23/3/2018، ويوم السبت الموافق 24/3/2018، ويوم الجمعة الموافق 30/3/2018، ويوم السبت الموافق 31/3/2018، ويوم الجمعة الموافق 27/4/2018، ويوم السبت الموافق 28/4/2018، لتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة.