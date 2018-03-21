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سعد الحريرى: أولوية الحكومة اللبنانية التركيز على القطاعات الإنتاجية

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:21 م
سعد الحريرى: أولوية الحكومة اللبنانية التركيز على القطاعات الإنتاجية سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى





بيروت أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن أولوية الحكومة فى المرحلة المقبلة هى التركيز على القطاعات الإنتاجية، وسبل النهوض بهذه القطاعات وتوسيع حجم اقتصادنا وأن نرفع معدلات النمو ونؤمن فرص العمل للشباب.

وقال الحريرى فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن جميع المشاريع التى سيتضمنها برنامج الإنفاق الاستثمارى الذى تحمله الحكومة إلى مؤتمر "سيدر" فى باريس، ستعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها من قبل كافة الأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة لإقرارها.

وأوضح أن الحكومة تتعامل بواقعية مع هذا البرنامج الذى يمتد على مدى عشر سنوات ويشمل مشاريع بقيمة 16 مليار دولار وقال: "إن الحكومة قد شرعت، وبالتزامن مع إعداد هذا البرنامج، القيام بسلسلة من الإصلاحات المالية الضرورية والأساسية، وقد أدرج بعضها فى مشروع موازنة العام 2018 وهى تشكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد حديث ومتكامل يحوز على ثقة الدول المانحة".

وأضاف أنه فى المرحلة السابقة كان هدفنا تثبيت الاستقرار السياسى والأمنى فى البلد، واليوم هناك إجماع داخل الحكومة للتركيز على الوضع الاقتصادى لا سيما إننا مقبلون على استحقاقات سياسية واقتصادية مهمّة جدا للبلد، وأبرزها مؤتمر "سيدر" الذى يدعم الاقتصاد اللبناني.

ولفت الرئيس الحريرى إلى أن أولوية الحكومة للمرحلة القادمة هى التركيز على القطاعات الإنتاجية، وكيفية النهوض بهذه القطاعات وتكبير حجم اقتصادنا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتامين فرص العمل للشباب.

 


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