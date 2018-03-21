"زوكربرج": فيسبوك ارتكبت أخطاء بشأن الوصول لبيانات المستخدمين

"زوكربرج": فيسبوك ارتكبت أخطاء بشأن الوصول لبيانات المستخدمينالأربعاء، 21 مارس 2018 10:36 م
مارك زوكربرج
(رويترز)
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قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك اليوم الأربعاء إن شركة التواصل الاجتماعى ارتكبت أخطاء فتحت المجال لوصول بيانات للمستخدمين إلى شركة كمبردج أناليتيكا لتحليل البيانات وأضاف أن فيسبوك ستجرى تغييرات.
وفى أول تعليقات له منذ أن كشفت الشركة يوم الجمعة عن إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربرج على فيسبوك إن الشركة "ارتكبت أخطاء، ويوجد أمور كثيرة ينبغى عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها".
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