زوجة تطالب زوجها بـ40 ألف جنيه أجر خادمة أجنبية فى أكتوبر







كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بأجر خادمة "أجنبية"، بلغ 40 ألف جنيه شهريا.

وأكدت الزوجة"هلا.م.ك"، أن زوجها ميسور الحال بحسب تحريات الدخل المقدمة من قبلها وتقديرها لدخله الشهرى، بالإضافة أنها أثناء عيشها معه كانت توجد لديها أكثر من خادمة لرعاية طفليها بسبب انشغالها فى عملها وسفرها الدائم وهو ما لم يشكو منه الزوج مطلقا إلا بعد الخلافات التى نشبت بينهما.

وأكدت الزوجة فى دعواها رقم 2041 لسنة 2018 أن زوجها يبخل على دفع أجرة الخادمة رغم أنه يعرف أنها كانت تخدم بمنزل أهلها، ولكنه أراد معاقبتها بالامتناع عن دفع أجر الخادمة بسبب رفضها علاقاته النسائية المتعددة وطردها له من الفيلا مسكن الحضانة بعد حصولها على قرار تمكين.

ودفع الزوج "ن.ج"، بعدم قدرته على أداء المبالغ المالية التى تطلبها زوجته بعدما استولت على شركته الخاصة بالتوكيل الخاص الذى حرره لها أثناء سفره للخارج لإنهاء بعض إجراءات لشحنات يقوم باستيرادها.