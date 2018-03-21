زلزال بقوة 4 درجات يضرب "قضاء كلار" جنوب السليمانية بالعراق

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ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ناحية رزكارى التابعة لقضاء كلار بمحافظة السليمانية العراقية.

وقال خبير الأرصاد الجوية فى قضاء كلار جنوب السليمانية سيروان صالح -فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء- إن أهالى الناحية شعروا بالهزة، مشيرًا إلى عدم وقوع أى أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وكانت معظم المدن العراقية وخاصة الشمالية قد شهدت خلال الفترة الماضية، مجموعة من الهزات الأرضية، أدت بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين فضلا عن خسائر مادية كبيرة.