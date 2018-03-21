زلزال بقوة 4 درجات يضرب "قضاء كلار" جنوب السليمانية بالعراق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب "قضاء كلار" جنوب السليمانية بالعراقالأربعاء، 21 مارس 2018 11:49 ص
زلزال - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ناحية رزكارى التابعة لقضاء كلار بمحافظة السليمانية العراقية.
وقال خبير الأرصاد الجوية فى قضاء كلار جنوب السليمانية سيروان صالح -فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء- إن أهالى الناحية شعروا بالهزة، مشيرًا إلى عدم وقوع أى أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وكانت معظم المدن العراقية وخاصة الشمالية قد شهدت خلال الفترة الماضية، مجموعة من الهزات الأرضية، أدت بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين فضلا عن خسائر مادية كبيرة.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة