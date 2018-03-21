video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زلزال بقوة 4 درجات يضرب "قضاء كلار" جنوب السليمانية بالعراق

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:49 ص
زلزال بقوة 4 درجات يضرب "قضاء كلار" جنوب السليمانية بالعراق زلزال - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ناحية رزكارى التابعة لقضاء كلار بمحافظة السليمانية العراقية.

وقال خبير الأرصاد الجوية فى قضاء كلار جنوب السليمانية سيروان صالح -فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء- إن أهالى الناحية شعروا بالهزة، مشيرًا إلى عدم وقوع أى أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وكانت معظم المدن العراقية وخاصة الشمالية قد شهدت خلال الفترة الماضية، مجموعة من الهزات الأرضية، أدت بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين فضلا عن خسائر مادية كبيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق طهران

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربى إيران

زلزالان بقوة 3.7 و 3.3 درجة يضربان جنوب محافظة السليمانية العراقية

صور.. تظاهرات لمتضررى الزلازل بالمكسيك تحت شعار" أين العالم من أزمتنا"

تظاهرات لمتضررى الزلازل بالمكسيك تحت شعار" أين العالم من أزمتنا"

صور.. العالم هذا الصباح.. تظاهرات لمتضررى الزلازل بالمكسيك تحت شعار "أين العالم من أزمتنا".. الرئيس الصينى يحذر تايوان من أن أى محاولة للانفصال.. اختتام مهرجان المرح "لاس فالاس" فى إسبانيا

اخبار عربيه

العراق

بغداد

زلزال

هزه ارضيه

ريختر




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة