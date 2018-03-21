زعيم التيار السلفى بالجزائر: الإخوان منحرفو المنهج وليسوا من أهل السنة

زعيم التيار السلفى بالجزائر: الإخوان منحرفو المنهج وليسوا من أهل السنةالأربعاء، 21 مارس 2018 04:56 م
محمد على فركوس زعيم التيار السلفى بالجزائر
كتبت آمال رسلان
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قال الدكتور محمد على فركوس، زعيم التيار السلفى بالجزائر، إن الإسلام الذى يمثله أهل السنة والجماعة هو الإسلام المُصفّى من رواسب العقائد الجاهلية القديمة، والمجرد من موروثات مناهج الشيعة والخوارج، والخالى من المناهج المنحرفة كدعوة الإخوان وغيرها من الحركات التنظيمية الدعوية أو الحركات الجهادية كالدواعش والقاعدة.
وأضاف "فركوس"، فى كلمته الشهرية الأخيرة التى نقلتها صحيفة الشروق الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن مصطلح أهل السنة لا يُطلق إلا على من يُثبت الأصول المعروفة عن أهل الحديث والسنة، وليس أصحاب المقالات المحدثة من أهل الأهواء والبدع.
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