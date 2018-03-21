زحام مرورى بمحور صلاح سالم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى

زحام مرورى بمحور صلاح سالم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكىالأربعاء، 21 مارس 2018 08:40 ص
حادث سيارة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أصيب شخص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام دوران الكلية الحربية بمحور صلاح سالم، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق اتجاه المطار، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
إضافة تعليق
40 رسالة للسيسي فى حوار"شعب ورئيس".. نفسى المصريين يصبروا شوية والخير جاى.. مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد من 2 إلى 3%.. لا تهمنى شعبيتى والست المصرية مصنع الرجال.. عبرنا بنجاح مشاكل الدولار والكهرباء والغاز
"لبلدنا.. والناس.. والحرية".. نجوم التوك شو يحتفلون بمرور 10 سنوات على تأسيس"اليوم السابع".. عمرو أديب: من أكبر المواقع فى العالم.. الغيطى: لا أتصور الصحافة بدونه.. الديهى: جمهورية إعلامية.. الباز: أضاف للمهنة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة