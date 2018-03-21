زحام مرورى بمحور صلاح سالم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى







كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام دوران الكلية الحربية بمحور صلاح سالم، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق اتجاه المطار، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .