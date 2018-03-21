ريهام سعيد للمحكمة: "بقالى 15 سنة فى الإعلام.. إزاى نتحول لعصابة بالسرعة دى"







كتبت أمنية الموجى

سمح المستشار السيد البدوى، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، للإعلامية ريهام سعيد أثناء جلسة محاكمتها بقضية "خطف الاطفال" بالحديث بناء على طلبها، فقالت:"أثناء التحقيق معى لم أكن مصدقة الاتهامات الموجهة لى وكنت بأضحك حتى إن وكيل النيابة شخط فيا وقال لى متستهزئيش بالتحقيق".

وأضافت ريهام لهيئة المحكمة: " ليا 15 سنة أعمل فى الإعلام.. مش ممكن أفبرك حاجة وإزاى نتحول لعصابة بالسرعة دى".

كان المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال ريهام سعيد وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

وأسندت النيابة، إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار فى البشر.