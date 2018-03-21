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ريهام سعيد لـ"المحكمة": "سلمت مكالماتى الهاتفية للنيابة واحتفظت بنسخة"

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:04 م
ريهام سعيد لـ"المحكمة": "سلمت مكالماتى الهاتفية للنيابة واحتفظت بنسخة" ريهام سعيد





كتبت أمنية الموجي
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وجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، سؤالا إلى الإعلامية ريهام سعيد عن المكالمات الهاتفية الخاصة بها، وردت قائلة:" أيوة يا فندم المكالمات بتاعتى فعلا.. وقمت بتسليمها إلى النيابة وعملت نسخة إضافية منها على هاتف أخر".

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال ريهام سعيد وأخرون إلى المحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

وأسندت النيابة، إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار فى البشر.

 


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