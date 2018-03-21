رويترز: سماع دوى انفجار فى العاصمة الأفغانية كابول







رويترز

قال شهود من رويترز إن دوى انفجار سُمع فى كابول، اليوم الأربعاء، مع احتفال العاصمة الأفغانية بعيد النوروز الذى يمثل بداية السنة الفارسية الجديدة.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو ما إذا كان أسقط ضحايا أو ألحق أضرارا.

وفى سياق متصل أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عن التفجير الذى وقع أمس الإثنين، فى مدينة جلال أباد بإقليم نانجارهار شرقى أفغانستان وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين.

وأصدر موالون لداعش بيانا - حسبما ذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أكدوا خلاله مسئوليتهم عن الهجوم، وأنهم كانوا يستهدفون بالتفجير تجمعا مواليا للحكومة فى المدينة.

وأعلن المكتب الإعلامى التابع لإقليم نانجارهار أمس الإثنين مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين جراء انفجار متفجرات كانت مزروعة فى دراجة نارية فى مدينة جلال آباد شرقى أفغانستان.