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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:43 م
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روسيا تصنف منظمة أهلية أمريكية بأنها "غير مرغوبة"

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:15 م
روسيا تصنف منظمة أهلية أمريكية بأنها "غير مرغوبة" فلاديمير بوتين





(رويترز)
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قالت وزارة العدل الروسية ،اليوم الأربعاء، إنها أضافت منظمة (صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة) الأهلية التى يقع مقرها في الولايات المتحدة إلى قائمة منظمات تعتبر السلطات أنشطتها "غير مرغوبة" داخل البلاد.

ولم توضح الوزارة فى البيان سبب تصنيف نشاط المنظمة بأنه غير مرغوب.

 


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