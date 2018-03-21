روسيا تصنف منظمة أهلية أمريكية بأنها "غير مرغوبة"







(رويترز)

قالت وزارة العدل الروسية ،اليوم الأربعاء، إنها أضافت منظمة (صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة) الأهلية التى يقع مقرها في الولايات المتحدة إلى قائمة منظمات تعتبر السلطات أنشطتها "غير مرغوبة" داخل البلاد.