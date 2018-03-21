video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تبدى استعدادها للحوار مع الدول الأخرى حول أزمة "سكريبال"

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:29 م
روسيا تبدى استعدادها للحوار مع الدول الأخرى حول أزمة "سكريبال" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





أ ش أ
إضافة تعليق

قال فلاديمير يرماكوف، رئيس إدارة الرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الخارجية الروسية مستعدة للاستمرار فى المشاورات مع الدول الأخرى خلال القنوات الدبلوماسية حول قضية تسميم الكولونيل الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا.

وأضاف يرماكوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه خلال القنوات الدبلوماسية المشتركة، ستكون موسكو مستعدة للتواصل مع الجميع، موضحا أنه من الهام للغاية ألا يكون هناك أية تساؤلات متروكة حول هذه المسائل الخطرة، ولفت الدبلوماسى الروسى إلى أن بلاده أعطت هذه الدول خلفية مختصرة عن قضية سكريبال.

وقال رئيس إدارة الرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن قضية سكريبال قد تكون منظمة من قبل الولايات المتحدة، التى وصفها بأنها أكبر دولة تمتلك ترسانة أسلحة كيميائية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الروسية: بريطانيا ربما تكون وراء الهجوم على ابنة سكريبال

روسيا تدعو السفراء الأجانب للاجتماع لمناقشة قضية تسميم سكريبال

الكرملين يدعو للهدوء لحين تقديم بريطانيا أدلة على تسميم "سكريبال"

اخبار عالمية

الخارجية الروسية

سيرجى سكريبال

الخارجية البريطانية

غاز سام

اخبار العالم

جاسوس روسى




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة