روسيا تبدى استعدادها للحوار مع الدول الأخرى حول أزمة "سكريبال"

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قال فلاديمير يرماكوف، رئيس إدارة الرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الخارجية الروسية مستعدة للاستمرار فى المشاورات مع الدول الأخرى خلال القنوات الدبلوماسية حول قضية تسميم الكولونيل الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا.

وأضاف يرماكوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه خلال القنوات الدبلوماسية المشتركة، ستكون موسكو مستعدة للتواصل مع الجميع، موضحا أنه من الهام للغاية ألا يكون هناك أية تساؤلات متروكة حول هذه المسائل الخطرة، ولفت الدبلوماسى الروسى إلى أن بلاده أعطت هذه الدول خلفية مختصرة عن قضية سكريبال.

وقال رئيس إدارة الرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن قضية سكريبال قد تكون منظمة من قبل الولايات المتحدة، التى وصفها بأنها أكبر دولة تمتلك ترسانة أسلحة كيميائية.