رودكاست تطلق تطبيقا يقدم محتوى إعلانيا ترفيهيا لخدمات النقل الملاكى المشترك







كتبت هبه السيد

أطلقت شركة رودكاست أول تطبيق مصرى لتقديم محتوى إعلانى وترفيهى بالمجان لعملاء شركات النقل المشترك مثل شركتى "أوبر" و "كريم" فى مصر وذلك من خلال شاشة ترفيهية لراكبى المقعد الخلفى فى السيارة تتيح له الاستمتاع بمجموعة من الفيديوهات مثل أخبار كرة القدم، برامج كوميديا وسفر ومنصة للوصفات والألعاب المختلفة، ويتم تحديث المحتوى بشكل دورى وعن بعد دون الحاجة لاستدعاء السيارة فى أى وقت.

وقد صرح محمد راتب أحد مؤسسى "رودكاست" عن التطبيق: "إننا فخورون جداً لإطلاق الخدمة بعد الكثير من العمل من الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأى استمرت لأكثر من عام حتى استطعنا تطوير التطبيق بشكله الحالي، كما إن التطوير المستمر للمنصة والتحكم فى الشاشة عن بعد هو مايميز التطبيق، فكل الأراء والبيانات الصادرة عن التطبيق تؤخذ فى الاعتبار لتطوير المحتوى وتقديم خدمة أفضل لمستخدميها".

وأضاف شريف حسن أحد مؤسسى الشركة: "أن هذا التطبيق يعد من أفضل الطرق للمعلنين للوصول إلى الفئة المستهدفة من إعلاناتهم، حيث أن أحد المميزات الموجودة بالتطبيق هى القدرة على استهداف عملاء بوجه الخصوص سواء بالمنطقة الجغرافية أو الفئة العمرية مما يضمن للمعلنين التوافق والوصول لأعلى درجات الكفاءة، حيث تقوم الشركة ببيع إعلانات على الشاشات عن طريق وكلاء الدعاية الرقمية فى مصر، وقد حصلت بالفعل على عقدين مع شركتى بيبسيكو ويونيليفر."

وقد علق عمر بدران أحد مؤسسى الشركة، "أن التطبيق الجديد لشركة رودكاست ليس المستفيد فيه فقط هم المعلنين بالعكس فالسائق أيضا سيستفيد بفرصة لزيادة دخله، حيث يتم تركيب الشاشات بمقر الشركة مجاناً وتقوم الشركة بدفع مبلغ شهرى لهم نظير المحافظة عليها."

شركة "رودكاست" هى شركة مصرية ناشئة تعمل فى مجالات تطوير المحتوى والتكنولوجيا والخدمات الإعلانية، استطاعت إنشاء تطبيق مصرى خالص بإستخدام شاشات "سيكو" المصرية.

كما أن الشركة تستهدف الوصول إلى أكثر من 1200سيارة بنهاية العام الجاري، وتعمل على الانتهاء من التحديث الذى سيمكن العملاء من دفع فواتيرهم إلكترونياً عن طريق المنصة مع الاحتفاظ بأعلى معدلات الأمان والسرية، بالإضافة إلى إن شركة رودكاست تهدف إلى التوسع داخل جميع مناطق مصر، والوصول إلى الأسواق الإقليمية أيضاً فى أوائل العام القادم 2019.