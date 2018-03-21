روبرت لايتهايزر: أمريكا تتفاوض حول الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

روبرت لايتهايزر: أمريكا تتفاوض حول الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيومالأربعاء، 21 مارس 2018 08:12 م
ترامب
رويترز
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قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في جلسة استماع بمجلس النواب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي والأرجنتين واستراليا لمنح إعفاءات محتملة من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، مضيفاً أن محادثات ستبدأ قريباً مع البرازيل.
وقال لايتهايزر إن أي محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن أي إعفاء محتمل ستجري في إطار محادثات التجارة القائمة مع سول.
ومنحت الولايات المتحدة بالفعل إعفاء لكندا والمكسيك من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر.
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