"رواد 2030" يختتم اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين لماجستير ريادة الأعمال







كتب : مصطفي عبد التواب

ينتهى مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأربعاء من المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون الأكاديمى مع جامعة كامبريدج، وذلك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

واستمرت المقابلات فى الفترة بين الأحد 18 مارس وحتى الأربعاء 21 من الشهر نفسه، وذلك بعد أن تم التواصل مع من انطبقت عليهم شروط التقديم للحصول على المنحة، والذى استمر التقديم بها لمدة شهرين منذ إطلاق مشروع رواد ٢٠٣٠، وقيام د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتوقيع بروتوكول التعاون بين جامعة كامبريدج ومشروع رواد 2030، لتنفيذ الماجستير المهنى لريادة الأعمال وكذلك إطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال.. وسوف يتم الاختيار النهائى للمتقدمين فى إبريل القادم.

وكانت الدكتورة هالة السعيد قد أكدت أن مشروع رواد 2030 يسعى لتحقيق رؤية واضحة وهى النهوض بالكفاءات الشابة وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.

ويتمثل الهدف من تلك المنحة فى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية وخدمة المجتمع إضافة إلى خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال إلى جانب الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادى القائــم عـلـى الابتــكار والإبداع.

وجاءت شروط التقدم للمنحة بشكل مبسط لتتطلب ألا يقل سن المتقدم عن 22 عاما وألا يزيد عن 40 عاماً، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة جامعية، مع شرط ان يكون المتقدم مصرى الجنسية، مع احضار ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو أخر جهة كان تابع لها.

يُشار يهدف مشروع رواد 2030 يهدف إلى الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادى القائــم عـلـى الابتــكار والابــداع ,حيثُ أصبح مجال ريادة الأعمال يشكل جزءًا رئيسًيا من مستقبل عالمنا وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة للإبداع والابتكار، والتى من شأنها خلق فــرص عمــل للشباب و المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.