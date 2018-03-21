رغم إعلان مسئول حملته.. كتيبة تحمى القذافى الأبن: سيف لم يحسم موقفه من الترشح







كتب - أحمد جمعة

أكد القائد السابق لكتيبة أبو بكر الصديق فى مدينة الزنتان الليبية، العجمى العتيرى، عدم حسم سيف الإسلام القذافى لموقفه من الترشح لانتخابات الرئاسية.

ونشرت كتيبة أبو بكر الصديق المسؤولة سابقا عن سجن سيف الاسلام القذافى بيانا، تناولت فيه المؤتمر الصحفى الذى عقد أول أمس الاثنين حول ترشيح القذافى لنفسه الانتخابات القادمة، مؤكدة أنها تواصلت مع سيف الإسلام القذافى بالخصوص وأجاب بأنه لا علم له بالمؤتمر الصحفى الذى عقد فى العاصمة التونسية.

ووفقا لبيان كتيبة أبو بكر الصديق، أكد سيف الإسلام القذافى أن موضوع الانتخابات شأن يخص جميع الليبيين والليبيات، ودعمه للتوجه إلى صناديق الانتخابات النزيهة طالما هى رغبة الليبيين داعيا لعدم ترك الساحة السياسية للمتسلقين والمؤدلجين.

وختمت الكتيبة بيانها بالتأكيد على أن سيف الإسلام القذافى لم يكلف أحداً للحديث نيابة عنه وبأنه يشدد على عدم سماع أى شخص يدعى التواصل معه أو الحديث عنه إلا بعض الأشخاص المعروفين بقربهم منه أو متواصلين معه وهم معروفين للجميع كما أنه يؤكد على أن ما صدر عن "أيمن أبو راس" – منظم المؤتمر الصحفى فى تونس - ومن معه فهو يخصهم ويعد تعبيرا عن رأيهم فقط.

وأعلن أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسى والإصلاحى لسيف الإسلام القذافى، خلال مؤتمر صحفى عقده، أول امس الإثنين، بالعاصمة التونسية ترشح نجل القذافى للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد بوراس بحسب مصادر إعلامية ليبية أن سيف الإسلام القذافى من خلال ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدى بل هو يطمح إلى إنقاذ بلاده.