رصيد مصر من السلع فى مارس.. مليون طن سكر ولحوم تكفى 16 شهرا







كتبت هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير حديث حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، كميات وأرصدة السلع الغذائية الأساسية المتاحة فى مارس ومدة كفايتها.

وبحسب تقرير جهاز الإحصاء الصادر اليوم الأربعاء، بلغت الكمية المتاحة من الزيت 237.1 ألف طن تكفى 3 أشهر، وكمية السكر 1.109 مليون طن تكفى 4 أشهر تقريبا، أما اللحوم "العجول" فبلغ رصيدها 240.4 ألف رأس تكفى 16 شهرا.