راعى كنيسة ببنى سويف: الله أعد السيسي منذ صغره لقيادة مصر







بنى سويف ايمن لطفى

قال القس فانوس، راعى كنيسة بياض العرب شرق النيل ببنى سويف، إن الله أراد أن يكون عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، إذ أعده منذ نعومة أظافره ليتولى المسئولية، لإنقاذ هذا الوطن من مخططات تحاك له خارجيا وداخليا من الطامعين وقوى الشر .

جاء ذلك، خلال المؤتمر الذى ينظمه مساء اليوم حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأشار فانوس، إلى المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسي، والإنجازات التى تمت على أرض الواقع، فضلا عن اهتمامه بالمواطن البسيط، موجها التحية لقيادات وجنود جيش مصر وشرطته العيون الساهرة على أمن وأمان مصر، وحمايتها من الطامعين .