رئيس وزراء البحرين يشيد بدور دولة الكويت إقليميا ودوليا







كتب مصطفى عنبر

أشاد رئيس الوزراء البحرينى، الأمير خليفة بن سلمان، بالدور الذى تضطلع به دولة الكويت واسهاماتها الفاعلة بقيادة آمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إقليميا ودوليا.

وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) إن رئيس الوزراء أكد خلال استقباله عددا من أفراد العائلة المالكة بحضور عميد السلك الدبلوماسى سفير دولة الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح، عمق العلاقات الاخوية التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من مستويات متقدمة.

وأضاف رئيس الوزراء البحريني إن المملكة حققت الكثير من المنجزات في طريق النهضة والتطور مؤكدا ان الحكومة تعمل على تحقيق تطلعات المواطنين ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية التي تعزز مكانة المملكة ومكتسبات شعبها في الحاضر.

وأوضح إن مسيرة البحرين تزخر بتاريخ ممتد في عمق الحضارة الانسانية وماض حافل بالعطاء وغزير بالمآثر التي خلدها رجالات البحرين بما قدموه من إسهام متميز في مسيرتها الحضارية.

وأشار إلى اهمية الأدوار التاريخية للعوائل البحرينية والخليجية العريقة في الحفاظ على ما يجمع بين الشعوب الخليجية من روابط وأواصر الأخوة والمحبة.

من جانبه أكد السفير الكويتي الشيخ عزام الصباح المكانة الكبيرة لرئيس الوزراء البحريني محليا وخليجيا وعربيا وما يمثله بحكمته وحنكته ومواقفه المشرفة من قيمة عالية لدى