رئيس نادى "إيروسبوت" يكرم الأمهات المثاليات من الأعضاء والعاملين

رئيس نادى "إيروسبوت" يكرم الأمهات المثاليات من الأعضاء والعاملينالأربعاء، 21 مارس 2018 04:17 م
اللواء طارق زكي رئيس مجلس ادارة نادي ايروسبورت يكرم الامهات المثاليات من الأعضاء والعاملين بالنادي
كتبت رحاب نبيل
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قام اللواء طارق زكى رئيس مجلس إدارة نادى ايروسبورت، اليوم الأربعاء بتكريم الأمهات المثاليات من الأعضاء والعاملين بالنادى، بمناسبة عيد الأم.
وقدم رئيس مجلس إدارة النادى شهادات تقدير وهدايا عينية ومالية للأمهات المثاليات، فى احتفال أسرى بفرع النادى الجديد، وذلك تقديرا لجهود المرأة والخدمات التى تقوم بها.
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