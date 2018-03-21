رئيس نادى "إيروسبوت" يكرم الأمهات المثاليات من الأعضاء والعاملين

كتبت رحاب نبيل

قام اللواء طارق زكى رئيس مجلس إدارة نادى ايروسبورت، اليوم الأربعاء بتكريم الأمهات المثاليات من الأعضاء والعاملين بالنادى، بمناسبة عيد الأم.

وقدم رئيس مجلس إدارة النادى شهادات تقدير وهدايا عينية ومالية للأمهات المثاليات، فى احتفال أسرى بفرع النادى الجديد، وذلك تقديرا لجهود المرأة والخدمات التى تقوم بها.