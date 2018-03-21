رئيس مركز أشمون يدشن حملة "اعرف لجنتك" استعدادا للانتخابات الرئاسية







المنوفية _ محمد فتحى

قام المهندس عبد الحكيم الزفزافى، رئيس مركز ومدينة أشمون، بتخصيص أماكن بمجلس المدينة لمساعدة المواطنين فى التعرف على لجانهم الانتخابية، وتكليف مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بتخصيص عدد 8 شباك مزودة بأجهزة كمبيوتر ومتصلة بالإنترنت، وذلك للتسهيل على المواطنين فى معرفة أرقام ومقار لجانهم الانتخابية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء.

كما أكد رئيس مركز ومدينة أشمون، على نواب ومساعدى المركز والمدينة، بتفعيل المبادرة والإعلان عنها بالوحدات المحلية وجميع القرى بالمركز وذلك فى إطار المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.