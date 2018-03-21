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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:52 م
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رئيس مدينة الأثاث يلتقى محافظ دمياط لإفتتاح المرحلة الأولى قريبا

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:11 م
رئيس مدينة الأثاث يلتقى محافظ دمياط لإفتتاح المرحلة الأولى قريبا جانب من اللقاء





دمياط عبده عبد البارى
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استقبل الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم الأربعاء كلا من المهندس أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الأثاث والمهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث واللواء ايهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذلك لمتابعة مدينة الأثاث للوقوف على الاستعدادات النهائية لإفتتاح المرحلة الأولى من المشروع.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان له اليوم أن العمل جارى بالمشروع أنه يجرى حاليا أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي والتى تعد الأول من نوعها بمحافظة دمياط كمحطة معالجة ثلاثية.

وأكد محافظ دمياط أنه تم الاتفاق على عرض جميع تصميمات شبكة الكهرباء بمدينة الأثاث على أحد الاستشاريين. 

يذكر أن الشركات العاملة بالمشروع انتهت من إنشاء 53 هنجرا يضمان أكثر من 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة إضافة إلى 5 مراكز خدمية. وجارى الانتهاء من رصف شبكة الطرق البالغ اطوالها 25 كيلو متر. 

 


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