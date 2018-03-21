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رئيس كوريا الجنوبية: من الممكن عقد قمة ثلاثية مع كوريا الشمالية وأمريكا

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:29 ص
رئيس كوريا الجنوبية: من الممكن عقد قمة ثلاثية مع كوريا الشمالية وأمريكا رئيس كوريا الجنوبية - مون جيه ان





(رويترز)
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قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جي-إن اليوم الأربعاء إن من الممكن عقد قمة ثلاثية مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة وإن المحادثات يجب أن تهدف إلى إنهاء التهديد النووى على شبه الجزيرة الكورية.

ويعتزم مون عقد اجتماع مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون الشهر القادم بعد نشاط دبلوماسى فى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال أيضا إنه سيجتمع مع كيم بحلول نهاية مايو أيار.

وقال مون خلال اجتماع تحضيرى فى القصر الرئاسى الأزرق للقمة بين الكوريتين "ستكون القمة بين كوريا الشمالية وأمريكا حدثا تاريخيا فى حد ذاته فى أعقاب قمة بين الكوريتين".

وأضاف "اعتمادا على المكان، قد يكون المكان مؤثرا..واعتمادا على التقدم فقد يؤدى إلى قمة ثلاثية بين الجنوب والشمال والولايات المتحدة".

ومن المقرر عقد الاجتماع بين مون وكيم فى قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم لمدة يوم واحد. ويفكر المسؤولون فى سول فى عقد الاجتماع الثلاثى المحتمل بالقرية أيضا.

وقال مون إن سلسلة الاجتماعات يجب أن تهدف إلى "نهاية تامة" للقضية النووية وقضية السلام على شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أن لديه "رؤية وهدف واضح" لإقامة سلام دائم يحل محل وقف إطلاق النار الموقع فى نهاية الحرب الكورية التى استمرت بين عامى 1950 و1953. وتشمل الرؤية أيضا تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وتطوير العلاقات بين الكوريتين وتعاون اقتصادى يشمل بيونجيانج وواشنطن.

 


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