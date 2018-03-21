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رئيس "قومى المرأة" للسيسي: "لكم مكانة عظيمة فى قلب كل مصرية"

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:52 م
رئيس "قومى المرأة" للسيسي: "لكم مكانة عظيمة فى قلب كل مصرية" مايا مرسى فى حفل تكريم المرأة المصرية





كتب محمد شعلان _ ريهام عبد الله
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وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه من المرأة المصرية، موجهة رسالة للرئيس بالقول: "لكم مكانة عظيمة فى قلب كل امرأة مصرية".

وأضافت مايا مرسى، فى كلمتها خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، المنعقد الآن فى فندق الماسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "كل عام وسيدات مصر بخير، آمنات، وصامدات وصابرات"، مشددة على أن سيدات مصر ضربن أروع الأمثلة فى الوطنية.

وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة حديثها بالقول: "الجيش المصرى خط الدفاع الأول، والشرطة خط الدفاع الثانى عن مصر، والسيدة المصرية خط الدفاع الثالث وصمام أمان المجتمع. وسنظل نتذكر سيدى الرئيس، ذكرك للمرأة المصرية بكل فخر وإعزاز فى كل خطاباتك داخليا وخارجيا".

                                                      


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