رئيس "قومى المرأة": القيادة لديها إرادة سياسية واقتصادية لتمكين المصريات







كتب محمد شعلان - ريهام عبد الله

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن أوضاع البلاد من حولنا تشير لمعاناة كبيرة، وملايين اللاجئين والقتلى، ونساء يفقدن الإحساس بالأمان وأبسط الحقوق الإنسانية، متابعة: "ننعم نحن نساء مصر بالأمن والأمان، حتى ومصر تحارب ضد الإرهاب نيابة عن العالم، ونفقد شهداء من الجيش والشرطة يوميا".

وأضافت مايا مرسى، فى كلمة خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية، المنعقد الآن فى فندق الماسة، أن الدولة المصرية ما زالت تمضى قُدما فى إقامة المشروعات، وتتبنى استراتيجية طموحا تقوم على إصلاحات تنموية جذرية، وفى الوقت الذى تبحث فيه بعض الدول عن إعادة الإعمار، فإن مصر تواصل مسيرة البناء والتنمية.

ووجهت رئيس المجلس القومى للمرأة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعلان 2017 عاما للمرأة المصرية، قائلة: "إعلان 2017 عاما للمرأة خطوة تاريخية لم تحدث فى كثير من دول العالم، وحدث تعاون كبير بين المجلس وكل مؤسسات الدولة"، مؤكدة وجود إرادة سياسية واقتصادية لتمكين المرأة.

واستطردت الدكتورة مايا مرسى، موجهة حديثها للرئيس السيسي خلال الاحتفالية بالقول: "هناك إرادة سياسية كبيرة، كسرت الحاجز الزجاجى بتعيين أول مستشارة للأمن القومى، وأول سيدة فى منصب المحافظ، وأول سيدة نائبة لمحافظ البنك المركزى، وأعلى تمثيل وزارى للمرأة المصرية، وأعلى تمثيل برلمانى، وتعيين أول وزيرة ثقافة وسياحة فى هذا العهد، وخروج تشريعات وقوانين لتغلط عقوبة التحرش وختان الإناث واستراتيجية وطنية لحماية المرأة من كل أشكال العنف".