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الأربعاء، 21 مارس 2018 12:30 ص
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رئيس حى مصر القديمة: الانتهاء من رصف وتبليط 10 شوارع

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:00 ص
رئيس حى مصر القديمة: الانتهاء من رصف وتبليط 10 شوارع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، أن الحى حريص على الانتهاء من الخطة الاستثمارية فى موعدها المحدد، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من رصف عدد من شوارع الحى وتبليطها، لرفع كفاءة تلك الشوارع، بالتنسيق مع إدارة الطرق.
 
وأضاف رئيس حى مصر القديمة، أنه تم رصف وتبليط 10 شوارع وهى: ( شارع المسلمانى - شارع احمد الليثى - شارع خلوصى - شارع رضوان - شارع الهلباوى - شارع أبو فنه - شارع فهمى - شارع مصطفى طموم - شارع المدرسة القومية - عطفة الاسكندرانى - حارة على ابراهيم ).
 
وجارى العمل على رصف المزيد من الشوارع التى تحتاج لذلك.
 

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