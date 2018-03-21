رئيس جامعة كفر الشيخ يطالب العمداء بتسهيل مشاركة العاملين فى الإنتخابات







كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، إجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة،لمناقشة الملفات الخاصة بالكليات.

وقدم المجلس التهنئة للحضور بمناسبة عيد الأم، مؤكداً أن الأم هى نبع الحنان لأبنائها، وكرمها الله سبحانه وتعالى تكريماً عظيماً، كما حث القمرى، عمداء الكليات على تسهيل مشاركة العاملين بالجامعة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، والتى ستُعقد خلال أيام 26-27-28 مارس الجارى، بحيث يتمكن الجميع من المشاركة فى العملية الانتخابية.

كما شدد رئيس الجامعة على السادة العمداء بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، والتى ستُعقد بدايةً من 16 مايو المقبل، وتستمر حتى 12 يونيو المقبل، وتذليل كل المعوقات حتى تتم عملية الامتحانات بشكل يسير ومنظم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة تطوير الدراسات العليا والبحث العلمى بمختلف كليات الجامعة، بحيث يكون الهدف الأساسى من البحث العلمى هو خدمة التنمية الاقتصادية، والهدف الثانوى هو منح الشهادات العلمية مع التركيز على الإدارة الاقتصادية لمؤسسات البحث العلمى، بحيث يتم التركيز على مخرجات البحث العلمى والجدوى الاقتصادية من البحث وتمويل التكاليف من خلال موازنات المشروعات البحثية حتى يتسنى تطوير البنية التحتية للبحث العلمى، وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة، وتوفير حوافز مادية للعاملين بالبحث العلمى.