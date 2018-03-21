رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوى الـ18 لقسم طب الأطفال

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوى الـ18 لقسم طب الأطفالالأربعاء، 21 مارس 2018 02:00 م
خلال المؤتمر
الغربية – مصطفى عادل
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افتتح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم الأربعاء، فاعليات المؤتمر السنوي الـ 18 لقسم طب الأطفال والذي تنظمه كلية الطب في الفترة من 21-23 مارس الجارى، بمشاركة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد الكلية، والدكتور شريف شحاته وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رويشة رئيس قسم الأطفال ورئيس المؤتمر.
وخلال فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حرص "سبع" على تكريم رؤساء قسم طب الأطفال منذ إنشاء الكلية وحتى الأن، مؤكداً على الدور الكبير الذي أسهم به هؤلاء الأساتذة في دعم هذا القسم وتطوير منظومة العمل به، مشيراً أن هذا التكريم هو واجب من الجامعة تجاه أساتذتها الذين قدموا وقتهم وجهدهم لخدمة هذه الكلية العريقة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرم رئيس الجامعة أوائل قسم طب الأطفال من طلاب الفرقة الخامسة، متمنياً لجميع الطلبة والطالبات تحقيق التفوق والتميز خلال مسيرتهم العلمية والعملية.
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