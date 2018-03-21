video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوى الـ18 لقسم طب الأطفال

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:00 م
رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوى الـ18 لقسم طب الأطفال خلال المؤتمر





الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

افتتح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم الأربعاء، فاعليات المؤتمر السنوي الـ 18 لقسم طب الأطفال والذي تنظمه كلية الطب في الفترة من 21-23 مارس الجارى، بمشاركة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد الكلية، والدكتور شريف شحاته وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رويشة رئيس قسم الأطفال ورئيس المؤتمر.
 
 
وخلال فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حرص "سبع" على تكريم رؤساء قسم طب الأطفال منذ إنشاء الكلية وحتى الأن، مؤكداً على الدور الكبير الذي أسهم به هؤلاء الأساتذة في دعم هذا القسم وتطوير منظومة العمل به، مشيراً أن هذا التكريم هو واجب من الجامعة تجاه أساتذتها الذين قدموا وقتهم وجهدهم لخدمة هذه الكلية العريقة.
 
 
 
وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرم رئيس الجامعة أوائل قسم طب الأطفال من طلاب الفرقة الخامسة، متمنياً لجميع الطلبة والطالبات تحقيق التفوق والتميز خلال مسيرتهم العلمية والعملية.
 

 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز النيل ينظم ندوة عن تعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن بين الطلاب

​اخبار مصر

اخبار محافظه الغربيه

جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة