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رئيس جامعة بنى سويف: الأم بمثابة أسطورة حب وعطاء وكفاح ومسئولية وتضحية

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:49 م
رئيس جامعة بنى سويف: الأم بمثابة أسطورة حب وعطاء وكفاح ومسئولية وتضحية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى
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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الأم هى بمثابة أسطورة حب وعطاء وكفاح ومسئولية وتضحية من أجل الآخرين، وتتحمل كافة الصعاب على عاتقها، حتى تتمكن من إعداد وتخريج جيل قادر على تحمل المسئولية وحب الوطن، وبذل الجهد من أجل رفع شأن وطنه.

 

وهنأ رئيس جامعة بنى سويف، فى بيان له مساء اليوم، الأم المصرية بمناسبة عيد الأم وجميع الأمهات من أسرة الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمرأة العاملة، والمرأة ذات الإعاقة بإدارات الجامعة المختلفة، وعاملات الخدمات المعاونة، مؤكداً أن مناسبة عيد الأم من أهم الإحتفالات التى تهتم بها الجامعة، وذلك تقديرا لدور الأم، ومجهوداتها فى تربية الأبناء.

 

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المرأة المصرية قد قامت عبر التاريخ بدور عظيم منذ عصر الفراعنة، وحتى وقتنا الحاضر وقدمت نموذجاً فريداً للمرأة الوطنية الواعية، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بدور المرأة فى تنمية المجتمع كجزء أساسى فى عملية التنمية الشاملة، ذلك لأنهن يشكلن نصف المجتمع وبالتالى نصف طاقته الإنتاجية، إضافة أن لها تأثير مباشر فى النصف الآخر، موجهًا تحية تقدير واعتزاز لكل أم وزوجة وأخت لشهيد قدم حياته فداءًا لهذا الوطن.


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