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رئيس جامعة الأزهر: من لم يشارك فى العملية الانتخابية آثم

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:23 م
رئيس جامعة الأزهر: من لم يشارك فى العملية الانتخابية آثم د. محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر





كتب لؤى على
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر أن من لم يشارك فى العملية الانتخابية هو آثم، وأكد المحرصاوى خلال مشاركة الجامعة فى مبادرة خليك إيجابى، وشارك بالتعاون مع محافظة القاهرة بحضور وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان واللواء أحمد أنور رئيس حى غرب مدينة نصر نائبا عن محافظ القاهرة، أن المشاركة فى العملية الانتخابية حق على كل مواطن مصرى يحب بلده.

 

وأشار المحرصاوى أن هناك بعض الناس يظن أن جامعة الأزهر جامعة تعليمية فقط، والبعض الآخر يظن أنها جامعة دينية، لكن الحقيقية أن جامعة الأزهر بجانب ما سبق فهى جامعة تقدم خدمات للمجتمع من حولها فى مختلف محافظات الجمهورية، بل وفى خارج مصر أيضا.

 

وأوضح المحرصاوى أن الجامعة نظمت قوافل طبية لجميع محافظات الجمهورية بل أن أطباء جامعة الأزهر شاركوا فى قوافل طبية خارج مصر كان أخرها فى بوركينافاسو فى قلب إفريقيا، بجانب تنظيم مؤتمرات دولية تسهم فى ايجاد حلول لكافة تحديات التنمية فى مصر.

 

وفى ختام كلمته تمنى رئيس جامعة الأزهر أن يحفظ المولى عز وجل مصر قيادة وشعبا وأن يحفظ جيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة فى سبيل القضاء على الإرهاب من جذوره.

 


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جامعة الازهر

المشاركة فى الانتخابات

خليك ايجابى




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