video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء اليمني: السلام هو الخيار الأساسى للتوصل إلى اتفاق سياسى فى اليمن

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:32 م
رئيس الوزراء اليمني: السلام هو الخيار الأساسى للتوصل إلى اتفاق سياسى فى اليمن الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى





عدن أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، أن السلام هو الخيار الوحدى والأساسى للتوصل إلى اتفاق سياسى فى اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تصريحات بن دغر جاءت خلال استقباله اليوم السفير الأمريكى لدى اليمن ماثيو تولر، الذى بحث معه علاقات التعاون بين اليمن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها ودعم جهود الحكومة الشرعية فى تطبيع الأوضاع فى المحافظات المحررة ومكافحة الإرهاب ومطاردة عناصر تنظيمى القاعدة "داعش".

وعبر رئيس الوزراء عن دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن مارتن جرافيت الذى عبر بوضوح أنه سيبنى رؤية الحل السياسى فى اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.

وأكد الدكتور بن دغر أن المضى بالحسم العسكرى فى الجبهات المختلفة يسير لصالح أبطال القوات المسلحة والمقاومة فى البيضاء وتعز ونهم ومؤشرات النصر بات قريبًا جدًا، كما يجرى تقدم عسكرى كبير فى جبهة الساحل الغربي.

وقال رئيس الوزراء "إن المليشيا الانقلابية تنصلت من التزاماتها والوفاء بالعهود والاتفاقيات ومشاورات (جنيف 1) و(جنيف 2) ومشاورات الكويت، كما أفشلت سابقًا إجراءات بناء الثقة وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين دون استثناء، ولم تقدم المليشيا مرارًا وتكرارًا أى نية حسنة، ما يجعلهم متورطين فى إراقة الدماء والامتهان بحياة المدنيين وأضحت المتاجرة بحقوق المدنيين هى الوسيلة الوحيدة للمليشيا فى تأمين عمليتها العسكرية".

وأضاف "إن الحكومة ماضية فى بناء وحدات أمنية وعسكرية من جميع المحافظات، ويساندها فى هذا التحالف العربي، بهدف حماية الجمهورية والدفاع عن الوحدة والذود عن اليمن الاتحادى والتصدى الحازم للعناصر الإرهابية وفرض النظام والقانون".

وتطرق رئيس الوزراء إلى الجهود والإجراءات التى بذلتها الحكومة بإمكانيات ذاتية فى تعزيز الخدمات الأساسية وتوفير المشتقات النفطية وتوليد الكهرباء وضخ المياه وشق الطرقات وإعادة بناء المدارس وفتح الجامعات وتأمين رواتب الموظفين المدنيين وتقديم الرعاية الصحية، مثمنًا جهود التحالف فى التصدى للانقلابين وتبنيهم دعم العديد من البرنامج الإنسانية فى مختلف المحافظات.

من ناحية عبر السفير الأمريكى عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء اليمني، مثمنًا الجهود التى قدمتها الحكومة فى العاصمة المؤقتة (عدن)، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية شريكًا أساسيًا فى مكافحة الإرهاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء اليمنى يتوعد كل من يستهدف أمن بلاده

رئيس الوزراء اليمنى يناشد الدول العربية إنقاذ عدن من مساع انفصالية

رئيس الوزراء اليمني

اليمن

أخبار اليمن

السلام

الخيار الأساسى

اتفاق سياسى

اليمن




لا تفوتك
الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة