رئيس النواب الأمريكى: ماكرون مدعو إلى إلقاء خطاب فى الكونجرس

رئيس النواب الأمريكى: ماكرون مدعو إلى إلقاء خطاب فى الكونجرسالأربعاء، 21 مارس 2018 04:20 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ف ب
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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكى، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيلقى خطابا أمام الكونجرس الأمريكى فى 25 أبريل خلال زيارته لواشنطن.
وقال بول راين، فى بيان، "فرنسا ليست فقط اقدم حليف لنا بل من أقربهم"، وأضاف "انتظر بفارغ الصبر استقبال الرئيس ماكرون فى الكابيتول خلال جلسة مشتركة للكونجرس فى 25 أبريل".
وأضاف "انها مناسبة خاصة لتعميق العلاقة التاريخية بين بلدينا وتأكيد التزامنا بالانتصار على الارهاب فى بلدينا والعالم،وانتظر بفارغ الصبر استقبال الرئيس ماكرون فى الكابيتول خلال جلسة مشتركة للكونجرس فى 25 ابريل".
ويقوم ماكرون بزيارة دولة فى 24 و25 ابريل بدعوة من الرئيس دونالد ترامب الذى سيستقبله فى البيت الابيض فى 24 من الشهر المقبل، لكن لم يعلن فى وقت سابق عن خطاب فى الكونجرس.
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