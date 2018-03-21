رئيس المجلس الأوروبى يرفض تهنئة بوتين على إعادة انتخابه على خلفية تسميم سكريبال







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، رفض تهنئة بوتين على إعادة انتخابه على خلفية قضية تسميم العميل الروسى السابق فى بريطانيا سيرجى سكريبال.