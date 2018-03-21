رئيسة وزراء بريطانيا تدعم التحقيق مع مؤسسة كمبردج أناليتيكا

رئيسة وزراء بريطانيا تدعم التحقيق مع مؤسسة كمبردج أناليتيكاالأربعاء، 21 مارس 2018 03:29 م
تيريزا ماى
رويترز
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دعمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الأربعاء، تحقيقا فى أمر مؤسسة كمبردج أناليتيكا الاستشارية فيما يتعلق بقضية جمع بيانات مستخدمى فيسبوك.
وقالت للبرلمان إن المزاعم بشأن مؤسسة كمبردج أناليتيكا "مقلقة للغاية. يعتبر التحقيق معها بالشكل المناسب خطوة صحيحة تماما".
وقالت إنها ليست على علم بأى عقود حالية بين الحكومة والمؤسسة أو المجموعة الأم.
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