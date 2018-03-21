دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الصحة" تتعاقد على 8 ملايين عبوة أنسولين







إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

"الصحة" تؤمن احتياجات البلاد من الأدوية.. تتعاقد على 8 ملايين عبوة أنسولين لمرضى السكر.. وتؤكد: المخزون الاستراتيجى للدواء يكفى شهرين.. والتفتيش الصيدلى يكثف حملاته على المخازن وشركات التوزيع منعًا للاحتكار

"الصحة" تسحب عينات من الوجبات المدرسية بالمنوفية للتأكد من سلامتها

الصحة: استمرار تسجيل التشغيلات الدوائية لتطبيق التتبع الدوائى منعًا للغش

وزارة التموين:

وزير التموين لـ"اليوم السابع": بدء ربط المجمعات الاستهلاكية إلكترونيًا لمواجهة التلاعب.. زيادة المنافذ السلعية لتقليل حلقات التداول والتكلفة.. ويؤكد: نواجه النقص الكبير فى أسواق الجملة بالمحافظات بخطة لزيادتها

التموين: غدًا آخر موعد للأوكازيون الشتوى

وزارة التضامن الاجتماعى:

"اليوم السابع" يلتقى الأمهات المثاليات.. سلوى الأولى على الجمهورية: مش مصدقة إنى هقابل الرئيس .. وثناء أرملة منذ 18 عاما رفضت الزواج لتربية أبنائها .. والصعايدة يتألقون بالفوز بالثلاث مراكز الأولى.. صور

التضامن توضح حقيقة تكسير الميكروفونات فى مؤتمر إعلان الأمهات المثاليات

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم: نسعى لزيادة الملتحقين بالمدارس الفنية لـ75% الفترة المقبلة

"اليوم السابع" يرصد رحلة توزيع التغذية المدرسية على الطلاب.. المدارس تتسلم فطيرة طازجة 80 جراما يوميا.. مدير مدرسة: نتأكد من تاريخ الإنتاج ولا يوجد تخزين ومدة الصلاحية 3 أيام.. والتلاميذ: بتخلينا نركز فى الفصل

وزير التعليم لـ اليوم السابع: حرب شرسة من صغار الموردين على الوجبة المدرسية

وزارة الإسكان:

1إبريل إجراء القرعة العلنية اليدوية لوحدات سكنية بمشروع "نزهة التجمع الثالث"

وزير الإسكان: مشروعات تنموية وخدمية فى جنوب سيناء باستثمارات مليار جنيه

وزير الإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة هيلتون لإدارة وتشغيل فندقين بالعلمين

وزارة الأوقاف:

4 أراء لأئمة المذاهب الأربعة عن نص دعاء الاستفتاح فى الصلاة.. تعرف عليها

وزير الأوقاف ينتدب اثنين من القيادات الشبابية للعمل مديرى إدارات بكفر الشيخ

وزارة النقل:

وزارة النقل تعلن جاهزية المترو لتطبيق نظام المحطات بسعر التذكرة بداية أبريل

وزير النقل يفتتح برج كهربة إشارات السكة الحديد بإيتاى البارود الخميس

وزارة الزراعة:

تفاصيل إلغاء اختام الحجر الزراعى.. يستهدف زيادة الصادرات وتقليل حالات الرفض

وزير الزراعة يبحث فتح أسواق جديدة بالإمارات أمام الصادرات الزراعية

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية التعاون فى المجالات التكنولوجية والبحثية

التعليم العالى: اختتام فعاليات أعمال مشروع تعزيز التعاون الإقليمى بالتعاون مع اليونسكو

وزارة الكهرباء:

كهرباء مصر العليا: انتهاء خطة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بنسبة 89%