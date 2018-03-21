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دفاع معدة برنامج ريهام سعيد: موكلتى مبلغة وليست محرضة

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:44 م
دفاع معدة برنامج ريهام سعيد: موكلتى مبلغة وليست محرضة ريهام سعيد





كتب أمنية الموجى
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استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، لمرافعة ياسر حسين، دفاع المتهمة الرابعة – غرام عبد الفتاح "المعدة ببرنامج صبايا الخير"، والمتهمة فى قضية "اختطاف الأطفال".

وقال دفاع المتهمة، أن موكلته تواجدت فى محل الضبط ولم يُقبض عليها باعتبارها المبلغة، ولم يتم اعتبارها فى البداية مُحرضة، وأنها عقب تأكدها من معلومات مصدرها "المتهم الثالث"، بأن الواقعة تمت، سارعت بإبلاغ الشرطة، وذكر الدفاع بأن موكلته وزملائها سعوا لصناعة مادة إعلامية، سمتها النيابة العامة "فرقعة" وفق قوله، وشدد قائلاً :"لولا البلاغ لما تم القبض على المتهمين ولما عاد الأطفال لأمهاتهم".

وذكر دفاع "غرام" بأن موكلته تم تكليفها بالبحث عن موضوع الإتجار فى البشر، وتسائل مُتعجبًا :"مين هيكون مصدرها ؟ ..طبيب؟ أستاذ جامعة؟، ليضيف بأن موكلته كان عليها أن تقترب من مكان الجريمة، لكى يتم إمدادها بالمعلومات قصد الإبلاغ عن طريق الإعلام.

ودفع الدفاع بخلو الأوراق من ثمة دليل صحيح وثابت يفيد أن هناك صورة من صور الإشتراك أو تحريض أو خلافه، كما دفع بأن جميع ما قدم من تسجيلات هى نتيحة لطبيعة عمل المتهمة الرابعة كمعدة وإعلامية طبقًا للقانون، وذكر قائلاً بأن نيتها سليمة وصادقة.

وشدد الدفاع عن أن القانون الصادر فى عام 2017، يكفل للإعلامى حقه فى البحث عن الجريمة والكشف عن الحقائق بشرط الإبلاغ عنها، والتمس الدفاع فى ختام مرافعتها ببراءتها، مؤكدًا للمحكمة أنها جاءت من البحيرة تحلم بدور إعلامى، مشيرًا لما حققته فى مسيرتها.


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