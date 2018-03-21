video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دفاع ريهام سعيد للمحكمة: موكلتى تباشر نشاطا مشروعا ولم تحرض على الخطف

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:11 م
دفاع ريهام سعيد للمحكمة: موكلتى تباشر نشاطا مشروعا ولم تحرض على الخطف ريهام سعيد





كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد أبو شقة، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، انتفاء ما هو مُسند اليها فى القضية المعروفة بـ"اختطاف الأطفال"، كما نفى علمها وتحريضها على الخطف، مُشددًا على أن المُتهمين الأول والثانى والثالث"المُسند اليهم ارتكاب واقعة الخطف" لم يروها إلا عبر الشاشة و القفص، وتساءل:"من أين أتى هذا التحريض".

وأوضح "أبو شقة"، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أن ما قيل بأن غرام" كانت حلقة الوصل لواقعة تحريض"ريهام"، تؤكد الأوراق عدم صحته، مشددا على أن موكلته لم يكن لها علم بتفصيلات الواقعة.

وذكر أن موكلته تٌباشر نشاطًا مشروعًا، وطلبها من فريق الإعداد أمر ليس ببدعة، وأن موكلته أكدت أن برنامجها ينتمى لفئة تلفزيون الواقع، مشيرًأ الى أن "ريهام " قامت بإعداد وتصوير حلقات عن أنفاق غزة و تجارة الأعضاء و المخدرات، وسعت بأقدامها طواعية للنيابة تبحث عن عدالة تُنصفها.

وعرض "أبو شقة" تفريغًا لمراسلات هاتفية بين موكلته، وغرام – معدة البرنامج"المتهمة الرابعة"، وأكرم- رئيس تحرير البرنامج"المتهم السادس"، وسأل القاضى "ريهام" من خلف القفص عن تلك الرسائل وان كانت تخصها فأجابت بالإيجاب.

وبدأ العرض من قبل الدفاع، برسالة "واتساب"، بتاريخ الجمعة الموافق 19 يناير، الساعة الثانية فجرًا، كان راسلها هو أكرم، يقول فيها :"أوردر غرام هنعمل فيه ايه؟"، فأجابته ريهام :"اللي هو ايه؟"، فرد أكرم بإعادة إرسال رسالة غرام إليه بشأن واقعة الحلقة و تفصيلاتها، فأجابت "ريهام" بالقول :"مش فاهمة حاجة"، فتواصل الحديث بقول أكرم:"غرام بعتتلك ردى عليها".

ووصل العرض الى تسجيل صوتي لمحادثة تليفونية صوتية بين "ريهام" و"غرام"تتحدث فيها "غرام" بنبرة محتدة :"غرام انتى عملتي موضوع مفاجأة كدة وكروتة، وكل اللى بعتهولي يا أستاذة ردى، وأنا مش معايا نمرتك"، فردت "غرام" قائلةً :"مبلغة أستاذ أكرم من امبارح، وأتأكدت من إنه خاطفهم، وقالي لو مش هتاخديهم واحد هيشتريهم".

وعلق "أبو شقة" على حديث "ريهام" لـ"غرام" قائلة :"عايز أعرف تفاصيل مخطوفين منين"، بالقول هل يستقيم فى منطق أو عدالة أن تتهم بأنها محرضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين  المنعم عبد الستار، و محمد أحمد الجندى، وأمانة سر محمد فريد و سيد نجاح.

يُذكر أن مرافعة "أبو شقة" لافت استحسان ذوي المتهمين، والذي صفقوا بحرارة عقب انتهاءها، وعلقت النيابة العامة على ما جاء فى مرافعة الدفاع، بخصوص تأثرها بالرأى العام، قائلة عبر ممثلها :"النيابة جزء من العدالة"، وماء جاء فى اتهام المتهمين كان وفق الأوراق وما جاء فى أدلة الثبوت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ريهام سعيد لـ"المحكمة": "سلمت مكالماتى الهاتفية للنيابة واحتفظت بنسخة"

ريهام سعيد

خطف الاطفال

اخبار مصر

اخبار الحوادث

صبايا الخير




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة