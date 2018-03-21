دفاع ريهام سعيد للمحكمة: موكلتى تباشر نشاطا مشروعا ولم تحرض على الخطف







كتبت أمنية الموجى

أكد الدكتور محمد أبو شقة، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، انتفاء ما هو مُسند اليها فى القضية المعروفة بـ"اختطاف الأطفال"، كما نفى علمها وتحريضها على الخطف، مُشددًا على أن المُتهمين الأول والثانى والثالث"المُسند اليهم ارتكاب واقعة الخطف" لم يروها إلا عبر الشاشة و القفص، وتساءل:"من أين أتى هذا التحريض".

وأوضح "أبو شقة"، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أن ما قيل بأن غرام" كانت حلقة الوصل لواقعة تحريض"ريهام"، تؤكد الأوراق عدم صحته، مشددا على أن موكلته لم يكن لها علم بتفصيلات الواقعة.

وذكر أن موكلته تٌباشر نشاطًا مشروعًا، وطلبها من فريق الإعداد أمر ليس ببدعة، وأن موكلته أكدت أن برنامجها ينتمى لفئة تلفزيون الواقع، مشيرًأ الى أن "ريهام " قامت بإعداد وتصوير حلقات عن أنفاق غزة و تجارة الأعضاء و المخدرات، وسعت بأقدامها طواعية للنيابة تبحث عن عدالة تُنصفها.

وعرض "أبو شقة" تفريغًا لمراسلات هاتفية بين موكلته، وغرام – معدة البرنامج"المتهمة الرابعة"، وأكرم- رئيس تحرير البرنامج"المتهم السادس"، وسأل القاضى "ريهام" من خلف القفص عن تلك الرسائل وان كانت تخصها فأجابت بالإيجاب.

وبدأ العرض من قبل الدفاع، برسالة "واتساب"، بتاريخ الجمعة الموافق 19 يناير، الساعة الثانية فجرًا، كان راسلها هو أكرم، يقول فيها :"أوردر غرام هنعمل فيه ايه؟"، فأجابته ريهام :"اللي هو ايه؟"، فرد أكرم بإعادة إرسال رسالة غرام إليه بشأن واقعة الحلقة و تفصيلاتها، فأجابت "ريهام" بالقول :"مش فاهمة حاجة"، فتواصل الحديث بقول أكرم:"غرام بعتتلك ردى عليها".

ووصل العرض الى تسجيل صوتي لمحادثة تليفونية صوتية بين "ريهام" و"غرام"تتحدث فيها "غرام" بنبرة محتدة :"غرام انتى عملتي موضوع مفاجأة كدة وكروتة، وكل اللى بعتهولي يا أستاذة ردى، وأنا مش معايا نمرتك"، فردت "غرام" قائلةً :"مبلغة أستاذ أكرم من امبارح، وأتأكدت من إنه خاطفهم، وقالي لو مش هتاخديهم واحد هيشتريهم".

وعلق "أبو شقة" على حديث "ريهام" لـ"غرام" قائلة :"عايز أعرف تفاصيل مخطوفين منين"، بالقول هل يستقيم فى منطق أو عدالة أن تتهم بأنها محرضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين المنعم عبد الستار، و محمد أحمد الجندى، وأمانة سر محمد فريد و سيد نجاح.

يُذكر أن مرافعة "أبو شقة" لافت استحسان ذوي المتهمين، والذي صفقوا بحرارة عقب انتهاءها، وعلقت النيابة العامة على ما جاء فى مرافعة الدفاع، بخصوص تأثرها بالرأى العام، قائلة عبر ممثلها :"النيابة جزء من العدالة"، وماء جاء فى اتهام المتهمين كان وفق الأوراق وما جاء فى أدلة الثبوت.