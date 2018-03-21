دفاع ريهام سعيد: المحكمة استمعت لمكالمات الهاتف وتأكدت من براءتها

دفاع ريهام سعيد: المحكمة استمعت لمكالمات الهاتف وتأكدت من براءتهاالأربعاء، 21 مارس 2018 11:06 م
المستشار بهاء أبو شقة
كتب أمين صالح
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قال المستشار بهاء أبو شقة، محامى الإعلامية ريهام سعيد، إن المحكمة استمعت اليوم إلى المكالمات التى كانت موجودة على الهاتف الخاص بـ"ريهام سعيد" وتأكدت من انتفاء التهمة عنها، لافتا إلى أن مرافعته هو ونجله الدكتور محمد بهاء أبو شقة تضمنت حديثا حول البراءة الواضحة لها فهى التى أبلغت الشرطة.
وأضاف أبو شقة، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، :"كيف لها أن تُتهم وهى التى أبلغت الشرطة عن القضية فهناك خيط رفيع بين البراءة والإدانة وتأكد للمحكمة بعين اليقين، أنها بريئة هى وكل فريق العمل من التهمة التى نسبت إليها وبالتالى كانت البراءة" .
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