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دفاع المتهمين بقضية رشوة المطار يطلب استخراج شهادات وظيفية وتحرك

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:00 م
دفاع المتهمين بقضية رشوة المطار يطلب استخراج شهادات وظيفية وتحرك محكمة-أرشيفية





كتب عبد الله محمود- عامر مصطفى
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استمعت  الدائرة السابعة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وسامح السنوسى، وسكرتارية أيمن عثمان، ومصطفى شوقى، فى محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة المطار.

 

واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود القضية، داخل غرفة المداولة، وطلب المحامى محمد قطب دفاع المتهمين من المحكمة باستخراج شهادة تحركات للمتهمين من الرابع حثى الثامن، كما طلب استخراج الشهادة الوظيفية المتهمين من الأول حتى الثالث، ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.

 

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.

 

وثبت من التحقيقات التى أجرتها النيابة، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، اضطلاع صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) فى تهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبى بلغ إجماليها ما يفوق مليارى جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى.


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