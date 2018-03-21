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الأربعاء، 21 مارس 2018 11:49 ص
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دخول وخروج 23 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:48 ص
دخول وخروج 23 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء بورسعيد - أرشيفية





بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن دخول وخروج 23 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن، وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينتين ، ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين وخروج سفينة، وموجود على الأرصفة 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .

 

 


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