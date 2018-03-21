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داعية سعودى: لا يجوز لتجار "المعسل" أداء فريضة الحج

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:43 م
داعية سعودى: لا يجوز لتجار "المعسل" أداء فريضة الحج براميل معسل





كتب مصطفى عنبر
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أكد الدكتور عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، عدم جواز أداء فريضة الحج من المال المكتسب من تجارة المعسل، موضحا أن من أهم أسباب قبول الحج وسائر العبادات أن تكون النفقة طيّبة من مال حلال.

وقال الدكتور الفوزان، خلال لقائه على إحدى القنوات التليفزيونية السعودية، إن التساهل فى أكل مال الحرام أحد أسباب عدم إجابة الدعاء، حيث استدلّ على ذلك بحديث للنبى صلى الله عليه وسلم، عن الشخص الأشعث الأغبر الذى يلحّ فى الدعاء، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغُذِّى بالحرام، فأنى يستجاب له.

ودلل الدكتور الفوزان، على كلامه بموقف سعد بن أبى وقاص مع النبى، حين طلب منه ذات يوم أن يدعو له بأن يكون مستجابًا للدعوة، فقال له النبي: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".

 


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