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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم أفغانستان الانتحارى عند مزار شيعى فى كابول

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:41 ص
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم أفغانستان الانتحارى عند مزار شيعى فى كابول تفجير كابول - أرشيفية





رويترز
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قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحارى اليوم الأربعاء استهدف مزارا شيعيا فى العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الوكالة "عملية استشهادية بسترة ناسفة تضرب تجمعا للشيعة أثناء احتفالهم بعيد النوروز فى مدينة كابول"، وقال مسؤولون إن الانفجار أسفر عن سقوط 26 قتيلا على الأقل وإصابة 18 آخرين. 

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن 26 شخصا على الأقل قُتلوا كما أصيب 18 آخرون فى هجوم انتحارى بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء.

ووقع الانفجار قرب مزار شيعى فى غرب كابول فى الوقت الذى تحتفل فيه المدينة بعيد النوروز الذى يمثل بداية السنة الفارسية الجديدة.


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