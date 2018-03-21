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خصم شهر من راتب مدير "تعليم الشرقية" لارتكابه مخالفة فى أعمال الامتحانات

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:16 م
خصم شهر من راتب مدير "تعليم الشرقية" لارتكابه مخالفة فى أعمال الامتحانات امتحانات - ارشيفية





كتب محمد محسوب - أحمد عبد الهادى
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قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بخصم شهر من راتبه، وخصم 15يوما من 4 آخرين مساعديه، فى القضية رقم 155 لسنة 59 قضائية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة فى أعمال الامتحانات وتسريبها.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة النيابة الإدارية، أن عماد عرفة إبراهيم، موجه عام الميكانيكا العلمي بمديرية التعليم بالشرقية كلف موجهى تخصص الميكانيكا بأن يضع كل منهم امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمواد التخصص لصفوف النقل بالمدارس التى يقوم بالتوجيه بها بالمخالفة لتوجيهات وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة، ما ترتب عليه عدم توحيد الامتحانات على مستوى مدارس التعليم الفنى الصناعى بمحافظة الشرقية.

وأخل محمد فهيم إبراهيم، مدير إدارة مدرسة مشتول السوق الثانوية بالضوابط المقررة للمحافظة على سرية الامتحانات، بأن قام بتسليم المتهم الثالث ناصر عطية عبد الحميد، معلم أول أ بالمدرسة مظاريف أسئلة، ونماذج إجابات مادتى أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعى والمخصصة للمدرسة، جهة عمله وديا، رغم عدم اختصاص المدرس باستلام تلك المظاريف، وأخل الثالث بالضوابط المقررة للحفاظ على سرية الامتحانات، بأن تسلم مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتى أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعى والمخصصة للمدرسة جهة عمله من المتهم الثانى، رغم عدم اختصاصه بذلك، ودون اتباع الطريق الرسمى، واحتفظ بتلك المظاريف بمكان غير مؤمن حتى ميعاد امتحان المادتين.

وتقاعس عاطف سيد أحمد، معلم أول أ بالمدرسة بوصفه رئيس كنترول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول، عن اتخاذ أى إجراء حيال المخالفات التى ارتكبها المتهمان الثانى والثالث، رغم علمه بها.

وجاء بأوراق القضية، أن السيد على حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة لإلغاء امتحان مادتى أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعى، ووضع امتحان جديد عقب تسرب نموذج إجابة المادتين قبل ميعاد الامتحان رغم علمه بواقعة التسرب.

 

 


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مجلس الدولة

الحوادث

تعليم الشرقية

تسريب الامتحانات




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