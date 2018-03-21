خبير بترولى: طرح حصص من شركات قطاع البترول بالبورصة يسمح بزيادة الإنتاج







كتب أحمد أبو حجر

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن طرح جزء من حصة قطاع البترول فى الشركات الاستثمارية البترولية أو البتروكيماوية، يتيح عائدا للشركات البترولية التوسع فى الطاقات الحالية وزيادة الانتاج، مشيرا إلى أن هذا الطرح يعد إجراء جيد ويتماشى مع منظومة تحرير الشركات من سيطرة الحكومة على مقدرات تلك الشركات بتواجد شركاء مساهمين سواء عن طريق الاكتتاب العام او من خلال شركات او مؤسسات مالية تسعى للربحية.

وشدد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على ضرورة ألا يخل طرح حصص من هذه الشركات بالبورصة بإدارة تلك الشركات من النواحى الفنية والمالية والإدارية.

وأضاف "يوسف" الحكومة كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولى على زيادة رقعة مساهمة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية على مستوى كافة الأنشطة الاقتصادية بمصر وذلك بغرض اجتذاب أموال القطاع الخاص لمشروعات الدولة وتخفيض الدولة اعتمادها على الاقتراض الخارجى لإقامة مشروعاتها الاستراتيجية والاقتصادية بغرض زيادة معدلات النمو بالدولة.

وتابع أن توقيت الطرح حاليا مميز للغاية حيث يأتى فى ظل وصول مؤشر البورصة المصرية egx30 عند أعلى مستوى لها بما يتعدى 17 الف نقطة لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية وبالتالى فان توقيت الطرح جاء فى ظل انتعاشة كبيرة للبورصة وبالتالى إمكانية تفاعل المتعاملين على شراء تلك الحصص المزمع طرحها وبأسعار مميزة.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية حاليا مبشرة بطفرة إنتاجية كبيرة للغاز الطبيعى بعد اكتشافات مصر العملاقة بشرق البحر المتوسط علاوة على الجهود المبذولة للارتقاء بعمليات تنقيب وتنمية فى مياه البحر الأحمر تعطى لشركات البترول مصداقية كبيرة لدى مؤسسات التقييم المالى لشركات البترول وبالتالى فمن المتوقع تكالب الأفراد والشركات على شراء تلك الحصص لتميزها الوضعى والاقتصادى والمستقبلى.

برنامج الطروحات الحكومية



ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية لشركة البترول كلا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، ثم تأتى شركة الحفر المصرية (، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وذلك فى قطاع البترول والتكرير.أما فى قطاع البتروكيماويات: تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

طرح 15-30 % من رأس مال الشركات



وكان وزير المالية عمرو الجارحى أعلن عن برنامج الطروحات الحكومية والذى تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وقال أن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.

وعن توقيت الطرح قال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.