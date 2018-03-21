خامنئى: إيران لعبت دورا مهما في هزيمة "داعش" بالمنطقة







(أ ف ب)

قال المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى، اليوم الأربعاء، فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة، إن إيران لعبت دورا مهما فى هزيمة تنظيم "داعش" فى المنطقة.

وأضاف خامنئى، إن الولايات المتحدة غير قادرة على تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وأشار إلى وجود الجيش الأمريكى فى أفغانستان كمثال خلال الكلمة التى ألقاها من مدينة مشهد بمناسبة بداية العام الإيرانى الجديد، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تحقق هدفها فى المنطقة لكن إيران ستكلل بالنجاح.

وقال خامنئى أمس الثلاثاء، إن طهران أحبطت كل التهديدات الإقليمية ضد الجمهورية الإيرانية وحولتها إلى "فرص"، وأضاف فى رسالة بمناسبة العام الإيرانى الجديد بثها التلفزيون الرسمى "أحبطت الجمهورية الإسلامية العام الماضى التهديدات الإقليمية، التى كان أحد أهدافها الإضرار بالجمهورية الإسلامية، وحولتها إلى فرص. تلك التهديدات لم تضر بلادنا لكنها تحولت إلى فرص".