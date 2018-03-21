خارجية بريطانيا: عملية تسميم "سكريبال" تمت لدعم بوتين قبل الانتخابات







(أ ش أ)

قال وزير الخارجية البريطانى "بوريس جونسون" اليوم الأربعاء، إن عملية تسميم الجاسوس الروسى السابق "سيرجى سكريبال" تمت بهدف تعزيز الدعم للرئيس الروسى فلاديمير بوتين قبل الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأوضح جونسون أن الكثير من الشخصيات السياسية تفعل أشياء من هذا القبيل قبل الانتخابات بهدف استحضار فكرة العدو فى خيال الشعب .

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية أن جونسون أدلى بتلك التصريحات فى البرلمان البريطانى اليوم .

وعند سؤاله عن السبب الذى دفع روسيا للقيام بعملية التسميم على أراضٍ بريطانية أجاب جونسون بأن بريطانيا لها تاريخ طويل من الحديث عن انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان أكثر من أى دولة أخرى .

وأضاف جونسون أنه يعتقد أن بوتين سيحاول استغلال بطولة كأس العالم التى ستلعب فى روسيا لتعزيز صورته أمام الناس .

وتأتى تصريحات جونسون بعد يوم واحد من مغادرة 23 دبلوماسياً روسياً بريطانيا للعودة لروسيا بعدما تم طردهم من بريطانيا.