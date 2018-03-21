حملة موسى مصطفى: 14 ألف توكيل لمندوبينا فى اللجان لمتابعة انتخابات الرئاسة







كتب مصطفى السيد

قال سمير عليوة، المستشار القانونى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، إن الحملة حصلت على التوكيلات العامة والفرعية لوكلاء مرشح حزب الغد فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "عليوة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عدد التوكيلات التى حصلت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات 14 ألف توكيل ومن بينها 1180 توكيلاً لوكلاء اللجان العامة والباقى للجان الفرعية.

وأشار إلى أن هذه التوكيلات ستكون خاصة بمتابعة سير الانتخابات فى صناديق الاقتراع ومتابعة الفرز وإعلان النتيجة.



جانب من التوكيلات



جانب من التوكيلات



جانب من التوكيلات

جانب من التوكيلات